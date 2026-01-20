İzmir’de tarihi operasyon! Detayları yakında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklayacak

İzmir'de polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği uyuşturucu, kara para ve tefecilere yönelik operasyonda, yaklaşık 500'e yakın kişi gözaltına alındı. Bin 500'e yakın personelin daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yaptığı dev operasyonun detaylarını, kente gelmesi beklenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklayacağı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, daha önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Operasyon süresince olası bir olumsuzluğun yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alındığı, ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Şüpheliler hakkında yalnızca uyuşturucu ticareti ve kara para aklama değil, aynı zamanda tefecilik suçlamalarının da bulunduğu belirtildi. Emniyet kaynakları, operasyonun ilk aşamasının planlandığı şekilde ve başarıyla tamamlandığını ifade etti. Öte yandan, operasyonun ayrıntılarına ilişkin kapsamlı açıklamanın, kente gelmesi beklenen Yerlikaya tarafından yapılacağı bildirildi. Bakan Yerlikaya'nın, operasyonun sonuçları, ele geçirilen suç unsurları ve gözaltı sayısına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.