İzmir'de tarihi operasyon! Detayları yakında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklayacak









İzmir'de polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği uyuşturucu, kara para ve tefecilere yönelik operasyonda, yaklaşık 500'e yakın kişi gözaltına alındı. Bin 500'e yakın personelin daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yaptığı dev operasyonun detaylarını, kente gelmesi beklenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklayacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, daha önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenlendi.