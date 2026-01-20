TOKİ’den İzmir’de 842 milyonluk satış

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde satışa sunacağı 244 arsa arasında İzmir'in Aliağa, Bergama, Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde bulunan 9 taşınmazı da vitrine çıkardı. Satışa sunulan arsaların muhammen bedelleri 5 milyon TL'den 334 milyon TL'ye kadar değişlik gösteriyor. Taşınmazların toplam bedelleri 842 milyon 661 bin 564 TL oldu. Emlak Yönetimi resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Aliağa'da 741,00 metrekare konut alanı 154 milyon 82 bin 500 TL'ye satışa çıkarılacak. Aliağa'nın Yeni Mahallesi'nde 4.402,25 metrekare ticaret ve konut alanı olan taşınmaz ise 118 milyon 860 bin 750 TL'ye satılacak. Aliağa Yeni Mahallesi'nde 5.573,99 metrekare ticaret ve konut alanı için ise 117 milyon 53 bin 790 TL bedel belirlendi. Bergama'nın Zafer Mahallesi'nde ticari seçenekli konut alanı ise 16 milyon 500 bin TL'ye satılacak. Kemalpaşa Çambel mahallesinde 2 alan satışa çıkarılacak. Ödemiş Birgi'de ise plansız alan satışa çıktı. 1/25 binlik planlarda tarım alanı olarak geçen 4438.69 metrekare alan 5 milyon 237 bin TL'ye satılacak.