Başkan Tugay’dan Bakanlığa ‘yapay yağmur’ başvurusu

İZMİR'DE su krizi giderek derinleşirken, Büyükşehir Belediyesi yeni bir yöntem için Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "bulut tohumlama" olarak bilinen yapay yağmur yöntemi için Bakanlığa başvuru yaptıklarını açıkladı. Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediğine dikkat çeken Tugay, "Geçen yıl Aralık ayında Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 28 civarındaydı. Bu yıl oran yüzde 1'e kadar düştü. Yağmur yağmadığı için barajlar su tutamıyor" dedi. Yöntemin "bulut tohumlama" olarak adlandırıldığını belirten Tugay, "Şehrin üzerinde uygun bulutlanma olduğu zamanlarda yağmurun yoğunlaşmasını sağlayan yöntemle ilgili Türkiye'de aktif uygulama yok. Gerekirse yurt dışından teknik destek sağlanabilir" diye konuştu. Su krizinin yalnızca içme suyu meselesi olmadığını vurgulayan Tugay, İzmir'de suyun yüzde 75'inin tarımda kullanıldığını, evsel kullanımın ise yüzde 5 seviyesinde kaldığını belirterek, "Bu yaz yeni ve sürdürülebilir su kaynakları bulmak zorundayız" dedi.