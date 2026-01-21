İzmir'de barajlar hala susuz
HABER MERKEZİ









İZMİR'DE yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar kuruma noktasına geldi. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması amacıyla 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde su kesintileri uygulanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'in içme suyu ihtiyacını sağlayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 0,74 oldu. Tahtalı Barajı'nda dün itibariyle sadece 1 milyon 674 bin metreküp kullanılabilir su kaldı.