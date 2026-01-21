İzmir'de Demet Akarsu'yu 31 bıçak darbesiyle katletmişti! Katilden kan donduran sözler: O anları hatırlamıyorum

GERGİNLİK YAŞANDI

Sanığın ardından Demet'in ablası Dilek Hınıslı'ya söz verildi. Hınıslı, "Evliliği istemedim ve düğünlerine gitmedim. Sanığın bana kini ondandır. Kardeşim sistematik olarak şiddet gördü. Korkusundan dolayı gidip şikayetçi olamadı. Kardeşim boşanma davası açtıktan sonra sürekli Demet'e barışma çağrısı yapıyorlardı" dedi. Bu sırada sanık 'Yalan konuşma' diye bağırınca salonda kısa süreli gerginlik yaşandı ve bazı izleyiciler salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı, Tezkorkmaz'a bir daha söz verilmeden konuşursa salondan çıkarılacağını söyleyip sanığın duruşma düzenini bozduğunu zapta geçirdi. Gerginliğin sona ermesinin ardından konuşmasına devam eden Hınıslı, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hep kardeşimi gözetledi. Tehditleri yüzünden kardeşim bize sığındı. Nasıl bir kin biriktirdiyse kardeşimi 31 bıçak darbesiyle öldürmüş. Kardeşimin telefonundan beni arayıp 'Demet öldü, sıra sizde. Kına yakın' dedi. Hemen karakola gidip durumu bildirdik. Adrese giderken yeniden aradı ve küfürler yağdırmaya başladı" diye konuşup şikayetçi olduğunu belirtti.

'KIZIMI İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ'

Celsede söz verilen Demet'in annesi Suna Polat, gözyaşlarına hakim olamadı. Polat, "Kızımı sürekli dövüyordu. Kızım beni aradığında, 'Anne yetiş beni öldürecek' demişti. Kızımı hastanede ziyaretine gitmiştim, korkusundan sanığın yaptığını bile söyleyememişti. Bu kızıma sürekli eziyetler yaptı. Geceleri kızımın beni telefonla arayacağını düşünerek uyuyamıyordum. Kızımı hep tahrik ediyordu ve hep kandırıyordu. Kızımdan öç aldı, benim yavrumu işkenceyle öldürdü" dedi.

Savunmaların ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tanıkların dinlenilmesine hükmedip duruşmayı 24 Mart'a erteledi.