Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi 21 Ocak Çarşamba

İZSU duyurdu! İzmir'in bu ilçelerinde su kesintisi 21 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 21 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri duyurdu. İşte 21 Ocak Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

BORNOVA ATATÜRK
21.01.2026 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME 16 EYLÜL
21.01.2026 saat 12:18 ile 15:18 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA
21.01.2026 saat 11:52 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ÇİNİLİKÖY
21.01.2026 saat 12:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA MERKEZ
21.01.2026 saat 13:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK FERAHLI, MEHMET AKİF, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM
21.01.2026 saat 14:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE
21.01.2026 saat 11:55 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI ÖZBEY, YENİKÖY
21.01.2026 saat 11:06 ile 16:06 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
21.01.2026 saat 08:55 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

