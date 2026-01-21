Pınar Çocuk Resim Yarışması’na miniklerden yoğun ilgi

ÇOCUKLARIN hayal gücüne ilham veren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl "Hayallerim ve Oyunlarım" temasıyla 45'inci kez düzenleniyor. Son katılım tarihi 1 Nisan 2026 olarak belirlenen yarışmaya miniklerden yoğun ilgi var. Oyun oynamanın çocukların kendini ifade etmesine ve iletişim becerilerini geliştirmesine, hayal kurmanın ise zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol üstlenmesine dayanarak belirlenen tema, çocukların hayal dünyalarını ve oyunlarını yaratıcı bir üretime dönüştürmelerini hedefliyor. Pınar Çocuk Resim Yarışması'nı kazanan toplam 18 yarışmacıya, yaşına uygun bisiklet hediye edilecek.