İzmir'de evinde asılı halde bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı İzmir'de geçtiğimiz ay evinde asılı halde bulunan 18 yaşındaki Dilan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl tarafından öldürüldüğü, Bingöl'ün intihar notunu da kendisinin yazdığı tespit edildi. DHA









Olay, 12 Aralık 2025'te saat 11.00 sıralarında İzmir'de Zafer Mahallesi 4303 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Dilan Geyik'i holdeki demire asılı buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Geyik'in öldüğü belirlendi. Dilan Geyik'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı uzman ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Geyik'in duruş pozisyonu ile ip ile bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Dilan Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan deliller, muhafaza altına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Toplanan deliller detaylandırılmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibe teslim edildi.