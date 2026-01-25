İzmir’de mobilyacıların yeni başkanı hızlı başladı

İZMİR Mobilyacılar Odası'nın çiçeği burnunda başkanı Zafer Koç, genel kurulunun hemen ardından oda üyeleri için yurdışında mesleki fuar organizasyonunu gerçekleştirdi. Kısa sürede Almanya'da düzenlenen IMM Cologne Mobilya Fuarı'na hazırlanan Zafer Koç ve ekibi, kalabalık bir kafile ile fuara katıldı. Sektör için yaptığı çalışmaları kesintisiz sürdürdüğünü kaydeden Koç, "İnternetin ve dijital iletişimin zirve yaptığı bir dönemde her şeye rağmen ihtisas fuarları önemini kaybetmiyor. Üretici, aracı, tüketici üçgenini bünyesinde yaşatan ihtisas fuarları yeni teknolojileri takip etmemiz, pazarımızı büyütmemiz için önemli fırsatlar sunuyor. Oda üyelerimizin ihtisas fuarlarına olan ilgisi büyük. Bu nedenle yurt içi ve yurt dışı fuarları özenle takip ediyoruz" dedi.

GERİLEME BİR FIRSAT

IMM Cologne Mobilya fuarının ciddi bir gerileme sürecine girdiğini kaydeden Başkan Koç, "Bir dönem katılımcı sayısı, ziyaretçi yoğunluğu ve küresel etkisiyle dünyanın en büyük ve en prestijli mobilya fuarları arasında gösterilen IMM, bugün eski gücünden ve cazibesinden uzak bir tablo sergilemekte. Katılımcı firma sayısındaki düşüş, uluslararası alıcıların azalması ve fuarın vizyon anlamında yenilik üretmekte zorlanması bu çöküşün en net göstergeleri oluyor" dedi.

RAPOR HAZIRLANIYOR

KOÇ, "Tam da bu noktada, Türkiye'deki mobilya sektörü için fırsatlar doğuyor. Türk mobilya sektörü, dünya pazarlarında her geçen gün daha güçlü bir konuma yükseliyor. Üretim gücü, tasarım kabiliyeti, ihracat potansiyeli ve esnek üretim yapısıyla Türkiye, bu boşluğu doğru stratejilerle doldurabilecek kapasiteye sahip" diye konuştu. IMM Mobilya Fuarı'nda yaşanan bu süreci ve oda olarak geliştirdikleri önerileri bir rapor haline getireceklerini kaydeden İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Zafer Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen fuarlardaki bu gerilemeyi iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin uluslararası fuarcılıkta daha etkin rol alması, yeni merkezler ve güçlü organizasyonlar oluşturması adına çalışmalar planlanmalı. Bu stratejik eşiği devlet destekleriyle aşabiliriz. Doğru adımlar atılırsa, küresel mobilya buluşma noktaları Türkiye merkezli olabilir. Bu çerçevede hazırlayacağımız raporu üst kuruluşlarımızla, Kalkınma Ajansı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı ile paylaşıp işbirliği altında güzel projeler hazırlamak istiyoruz."