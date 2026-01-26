Bulgaristan’dan İzmir’e gidiyordu: Otobüs alev topuna döndü

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen İzmir plakalı yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bulgaristan'dan İzmir'e hareket eden otobüsün, gümrük sahası içerisine girdikten sonra 21 yolcusunu indirdiği ve alışveriş merkezi önünde beklediği sırada yanmaya başladığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otobüsten yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, bazı vatandaşlar da yangına kendi imkânlarıyla ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gümrük sahası içerisinde adeta alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekiplerinin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki alan geçici olarak boşaltıldı. Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, araç adeta küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise büyük bir faciayı önledi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.