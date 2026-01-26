Bulgaristan’dan İzmir’e gidiyordu: Otobüs alev topuna döndü

Gümrük sahası içerisinde adeta alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekiplerinin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki alan geçici olarak boşaltıldı. Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, araç adeta küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise büyük bir faciayı önledi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

