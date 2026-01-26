İzmir'de planlı cinayet deşifre oldu

İzmir'de yine akıllara durgunluk veren bir cinayet, polisin dikkati sayesinde çözüldü. Buca ilçesinde evinde demir boruya asılı halde bulunan 18 yaşındaki Dilan Geyik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, yüzlerce saatlik kamera kaydı ve olay yeri incelemesinin ardından Geyik'i Bornova'da börek satış mağazası sahibi olan erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (26) öldürdüğünü belirledi.

Bingöl'ün, Dilan Geyik'i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığı, intihar notunu da kendisinin yazdığı tespit edildi. Tutuklanan Mustafa Bingöl, cezaevinde intihar etti.