İzmir'de ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi! O ürünler takibe alındı

Yaklaşan ramazan ayı öncesi İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekiplere market, kasap, fırın ve lokantalarda fahiş fiyat denetimi yaptı. Temel gıda ürünleri yakın takibe alınırken her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.









Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10'ar il olmak üzere toplam 30 ilde haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıyor. Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde; market, fırın, kasap ve lokantalarda ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin yoğun talep gösterdiği ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere, her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaretin sağlanmasını öncelikli hedef olarak görmekteyiz. Şeffaf, sağlıklı işleyen ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Aynı zamanda faaliyetlerini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizi haksız rekabetten korumak amacıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz" denildi.