Haberler İzmir GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 27 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elekrik İzmirlileri uyardı! İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 27 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. GDZ Elektrik tek tek ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 27 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

27 Ocak Salı 2026

BUCA / İZMİR

Seyhan

9:00 - 15:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 16:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Akarca

9:00 - 15:00

URLA / İZMİR

Şirinkent

9:30 - 15:30

URLA / İZMİR

Çamlıçay

Yelki

Şirinkent

9:00 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR

Ildır

9:00 - 13:00

NARLIDERE / İZMİR

2. İnönü

Çamtepe

9:00 - 13:00

Çatalkaya

13:30 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Merkez

9:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi

9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

İnkılap

Akıncılar

10:00 - 16:00

DİKİLİ / İZMİR

Deliktaş

Demirtaş

Çandarlı

9:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Erzene

9:00 - 17:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Küçükkaya

Mustafa Kemal Paşa

Kahramandere

Çamlı

Bademler

Payamlı

Yelki

SEFERİHİSAR / İZMİR

Akarca

18:00 - 19:30

BORNOVA / İZMİR

Yunus Emre

10:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Mustafa Kemal

Zafer

14:00 - 19:00

KARABURUN / İZMİR

Mordoğan

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Şaşal

10:30 - 17:00

Efemçukuru

9:30 - 15:30

ÇEŞME / İZMİR

Fahrettinpaşa

Musalla

İsmet İnönü

9:30 - 15:30

