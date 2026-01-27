GDZ Elektrik duyurdu! İzmir elektrik kesintisi 27 Ocak Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacak. GDZ Elektrik tek tek ilçeleri açıkladı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 27 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
27 Ocak Salı 2026
BUCA / İZMİR
Seyhan
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Şirinkent
9:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Çamlıçay
Yelki
Şirinkent
9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
9:00 - 13:00
NARLIDERE / İZMİR
2. İnönü
Çamtepe
9:00 - 13:00
Çatalkaya
13:30 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Merkez
9:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
Akıncılar
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Deliktaş
Demirtaş
Çandarlı
9:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
9:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Küçükkaya
Mustafa Kemal Paşa
Kahramandere
Çamlı
Bademler
Payamlı
Yelki
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
18:00 - 19:30
BORNOVA / İZMİR
Yunus Emre
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Mustafa Kemal
Zafer
14:00 - 19:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Şaşal
10:30 - 17:00
Efemçukuru
9:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR
Fahrettinpaşa
Musalla
İsmet İnönü
9:30 - 15:30