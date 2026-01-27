İzmir Buca'da yine kriz! Sendikadan Başkan Duman'a: Ödeme yoksa eylem var

İŞTE O MESAJ

İşçilere atılan SMS Mesajında şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere alacaklarımızın son kısımları ile ilgili bize verilen söz gereği 25 Ocak'ta çekilecek krediyle ödeneceğini belirtilmişti. Lakin bugün için söz konusu ödemenin olmayacağı, bütün gün yaptığımız yoğun görüşmeler üzerine belli bir noktaya gelinmiştir. Yarın (27 Ocak 2026 Salı) saat 14:00 ' ye kadar süreç takip edilecektir. Olumsuz yada olumlu bir gelişme olması durumunda sizlere ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Herhangi olumsuz bir durumda yapacaklarımız ve yapmamız gerekenler bellidir! Bu konuda bütün işçi kardeşlerimiz müsterih olsunlar! Sürecin içindeyiz takip ediyoruz ve gerekeni yapmaktan çekinmeyiz. Bütün üyelerimizin bu konuda bize güvenmesini ve bizden gelecek habere göre hazır olması önemlidir. Kimse merak etmesin bunu da hep birlikte sonuca ulaştıracağız!" dendi.