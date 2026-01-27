İzmir’de emlak ofisinde silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralandı!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken saldırgan Yılmaz K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Serkan A. (49) ile Nazan K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan A, tabancayla ateş ettiği Nazan K'yi yaraladı.

Olayı duyarak bölgeye gelen Nazan K'nin oğlu Yılmaz K. (28) ile Serkan A. arasında kavga yaşandı.

Kavgada Yılmaz K, silahın kabzasıyla Serkan A'yı başından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yılmaz K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

