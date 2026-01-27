İzmir'de oda başkanından iş kadınına şiddet

İzmir Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı Mehmet Kuzu , uzun yıllar muhasebesini tuttuğu Konak 'ın Yenişehir semtindeki site ve kooperatifteki görevinden azledilmesinden sorumlu tuttuğu yönetim kurulu üyesi ve iş insanı Merve Özmelek ile karakolluk oldu. Genç kadının iş için ziyaret ettiği iş yerine arkasından gelip kendisine tehditkar ve aşağılayıcı ifadeler kullanarak psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülen Kuzu ve azmettirdiği öne sürülen meslektaşı Ahmet Satgun'a mahkemece uzaklaştırma kararı verildi.

'DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ'

Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda yer alan Yenişehir İnşaatçılar Çarşısı 298 Parsel Sitesi ile SS Yeni Halimağa Çarşısı Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri, edinilen bilgiye göre; gördükleri lüzum üzerine geçen yıl Aralık ayında yaklaşık 20 yıldır hem site hem de kooperatifin mali müşavirlik işlerini yürüten ve aynı zamanda İzmir SMMM Başkanı olan Mehmet Kuzu'yu görevinden azletti.

Yüzlerce bağımsız bölümün idare edildiği site ve kooperatif yönetimi ile irtibata geçerek tekrar görevine geri dönmek istediği öne sürülen Kuzu iddiaya göre; önce yönetim kurulu başkanı Erkan Işık'ı daha sonra da Merve Özmelek'i telefonla ısrarla aramaya başladı. Meslektaşı ve yakın arkadaşı Ahmet Satgun'u da aynı şekilde telefonla bu iki ismi araması konusunda görevlendirdi. Kuzu ve Satgun, iddialara göre bununla da sınırlı kalmadı ve gerçeğe aykırı beyan ve ithamlarla görevleriyle ilgili sır saklama ve sadakat yükümlülüklerini ihlal ederek mevcut yönetimi değiştirmeye çalıştı.