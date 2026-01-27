Karakol saldırısında sanıklara müebbet istendi

İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl polis merkezine düzenlenen, 1'i emniyet müdürü 3 polisin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası istendi. Balçova'da 8 Eylül 2025 sabahı gerçekleşen olayda, E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, polis memuru Murat Dağlı ve bir vatandaş yaralandı. Öte yandan talimatın ise terör örgütü DEAŞ'tan geldiği öğrenildi.