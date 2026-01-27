Mezar taşlarını parçaladılar

İzmir Tire'de, bazı mezarların başında bunan mermer isim taşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalanması tepki çekti. Vatandaşlar, "Ölülerimize karşı saygısı olmayan sorumlular bir an önce bulunarak cezalandırılsın" dedi. Olay, önceki gün Tire Asri Mezarlığı'nda yaşandı. Şehitlik bölümün tam karşısında bulunan bazı mezarların taşları bir gece öncesinden mezarlığa gelenler tarafından yerlerinden sökülerek parçalandı.

Ertesi gün yakınlarını ziyarete gelenler mezarların adeta tarumar edildiğini görünce isyan etti. Mezarlığın, dört bir yanının güvenlik kameraları ile donatılmasını ve özellikle geceleri güvenlik görevlilerince devriye gezilmesini isteyen vatandaşlar, "Bunu yapanlara insan bile denilemez. Mezarların başında gördüğümüz manzara karşısında gözyaşlarımızı tutamadık. Yetkililere sesleniyoruz, gerekli önlemler acil olarak alınmalı" şeklinde konuştular.