Polis merkezi önünde sopayla darp kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobil sürücüsünü sopalarla darp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle gözaltına alındı. Olay, Çamdibi Polis Merkezi önünde meydana geldi.

Seyir halindeki bir ticari otomobilin sürücüsü ile iki şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası şahıslar, ellerindeki sopalarla otomobil sürücüsüne saldırarak darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü trafikte ilerleyerek kaçmaya çalışsa da sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.