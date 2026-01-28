İzmir'de çiçek yüzünden ortağını darbetmişti! O davada karar çıktı

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Çiğli'deki bir emlakçıda meydana geldi. Birlikte emlakçılık yapan Songül Çolak ile Erdal E. arasında ofiste 'çiçek' yüzünden tartışma çıktı. Çolak, çiçeğin saksısındaki toprağı ofisin önündeki çöp kutusuna boşalttığı sırada Erdal E. tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Çolak, Erdal E.'den şikayetçi oldu. Vücudunda kırık olan Çolak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Erdal E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.