İzmir'de kaybolan şehit annesinden sevindiren haber!

İzmir'in Foça ilçesinde Alzheimer hastası olan şehit annesi Güleser Kaya'nın kaybolması üzerine ekipler harekete geçmişti. Şehit annesinden sevindiren haber gelerek arazide sağ olarak bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Er Veli Yılmaz'ın annesi Güleser Kaya'nın evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin takibi sonucu Güleser Kaya, saat 23.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi Gediz Kurutma Kanalı mevkiindeki arazide bulundu.

Jandarma ekiplerini ve ailesini karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan şehit annesi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

