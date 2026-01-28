  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de polisten gülümseten anons: İnekler dağılın

İzmir'de polisten gülümseten anons: İnekler dağılın

İzmir'de yolu kapatan sürüyü uzaklaştırmak isteyen polis ekiplerinin megafonla yaptığı 'İnekler dağılın' anonsu, çevredeki vatandaşları gülümsetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de polisten gülümseten anons: İnekler dağılın

Olay, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola inen bir grup inek trafiği kapattı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yolu kapatan hayvanları uzaklaştırmak için araç megafonundan "İnekler dağılın" şeklinde anons geçti.

Polis ekiplerinin bu anonsu, o sırada çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. İlginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA