İzmirliler dikkat! O saatlerde su kesintisi olacak: İzmir su kesintisi 28 Ocak Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor? İzmir'deki su kesintileri hangi saat aralığında uygulanıyor? İşte 28 Ocak Çarşamba günü İzmir su kesintileri...
BAYINDIR - CAMİİ, HACI İBRAHİM, HATAY 28.01.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - EGEMENLİK 28.01.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE YENİOBA 28.01.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası.
URLA - ALTINTAŞ 28.01.2026 saat 09:01 ile 11:02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ - HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İNÖNÜ 28.01.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.