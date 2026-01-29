Bakan Yerlikaya’dan İzmir’de trafiği tehlikeye atan sürücüye tepki: Yazık değil mi?

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, otoyolda yüksek süratle ilerleyen ve devamında jandarma ekiplerince yakalanan motosiklet sürücüsü M.C.A'nın görüntülerine yer verdi.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Söz konusu kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kadar hız yaparak, ne kendini düşünüyorsun, ne başkalarını düşünüyorsun, ne de aileni, yazık değil mi? Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından, Kuzey Ege Otoyolu Menemen mevkisinde sürücünün, farklı tarihlerde birden fazla aşırı hız ve tehlikeli manevra (makas atma) yaptığı tespit edildi. Şüpheli hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli ve idari işlem yapıldı."

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre ise makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün alınacağını ve aracın 60 gün süreyle trafikten men edileceğini anlatan Yerlikaya, "Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.