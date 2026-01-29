Emlakçıda kan aktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir emlak ofisinde, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Serkan Akbacı (49) ile Nazan K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Akbacı, tabancayla ateş ettiği Nazan K'yi yaraladı. Olayı duyarak bölgeye gelen Nazan K'nin oğlu Yılmaz K. (28) ile Serkan Akbacı arasında kavga yaşandı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Kavgada Yılmaz K, silahın kabzasıyla Akbacı'yı başından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yılmaz K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Eylemi planladığı ortaya çıkan Serkan Akbacı'nın bir gece önce sosyal medyadan "Bugün son akşamın. Yarın cehenneme göndereceğim. Ödemiş bir şerefsiz, namussuzdan, karaktersizden kurtulacak" yazdığı görüldü.