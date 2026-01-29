İzmir fırtınayla boğuşuyor: Dev dalgalar tekneyi batırdı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Mordoğan kıyılarında oluşan dalgalar, iskelede bağlı bulunan bir teknenin batmasına neden oldu.

FIRTINA ETKİSİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, özellikle kıyı şeridinde zor anlar yaşattı. Mordoğan Mahallesi sahilinde fırtınanın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi. Oluşan şiddetli dalgalar nedeniyle iskeleye bağlı bulunan bir tekne su alarak battı. Bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğü öğrenildi.