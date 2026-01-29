İzmir’de CHP’li belediyelere Kasapoğlu’ndan sert tepki!

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılına ilişkin hedefler, merkezi hükümet yatırımları ve kentin sorunları ele alındı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimleri eleştiren Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, "Görüyoruz ki karşımızda bahane üreten bir belediyecilik anlayışı mevcuttur; mazeretlerle vatandaşın karşısına çıkmaktan hicap duymayan bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

"İZMİR'İN POZİTİF BİR GÜNDEME İHTİYACI VAR"

Toplantıda konuşan Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Türkiye için sembolik bir öneme sahip olduğunu belirterek, şehrin pozitif bir gündeme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kasapoğlu, "İzmir bir dünya şehridir. Coğrafi konumu, kapsayıcı yapısı ve demografik özellikleri itibarıyla son derece özel bir şehirdir. İzmir'in pozitif bir gündeme ihtiyaç duyduğunu açıkça görmekteyiz" dedi.

Gençlik ve spor yatırımları konusunda yerel yönetimlere iş birliği çağrısında bulunan Kasapoğlu, "Yerel yönetimlerden, proje üretimi için tarafımıza yer gösterilmesi hususunda destek talep ettik. Bazıları bu talebimize yapıcı yaklaştı, diğerlerinden de benzer adımlar bekliyoruz. Yeter ki yer göstersinler; böylece bu süreçteki çabamızı ve ortaya koyduğumuz somut hizmetleri birlikte büyütebilelim" ifadelerini kullandı.

"MAZARET ÜRETEN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI MEVCUT"

Mevcut belediyecilik anlayışını eleştiren Kasapoğlu, karşılarında mazeret üreten bir yönetim olduğunu savundu. Kasapoğlu, deprem riski ve yapı stokuna ilişkin ise şunları kaydetti: "Bu şehrin bir diğer önemli gündem maddesi deprem riskidir. Merkezi hükümet olarak çok önemli adımlar attık. 30 binden fazla konutu tamamlayarak İzmirli vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda 20 bin konutluk yeni bir planlamamız daha mevcuttur ve süreç hızlı bir şekilde ilerlemektedir. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kooperatif süreçlerine de değinen Kasapoğlu, "Vatandaşın verdiği sorumluluğu yerine getiremeyen bir zihniyet söz konusudur. İzmir Körfezi ayrı bir sorundur. Yıllardır mazeret belediyeciliği çerçevesinde, sürekli başkalarını suçlayarak vatandaşı kokuya ve kirliliğe mahkum eden bir yönetim anlayışı hakimdir" diye konuştu.

"İZMİR KAVGAYLA DEĞİL, UZLAŞIYLA YÜRÜR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise konuşmasında Basmane Çukuru, Yüksek Hızlı Tren projesi ve yerel siyasetteki tartışmalara yer verdi. Basmane Çukuru projesine ilişkin TMSF ile yapılan anlaşmayı değerlendiren Saygılı, süreçte çözüm için gayret gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a kendi partilileri tarafından yöneltilen eleştirileri doğru bulmadığını belirtti. Saygılı, "Cemil Tugay'a yönelik ifadeler kullanmak siyasi nezakete uygun değildir. Biz AK Parti olarak bu tarz yaklaşımlara alışık değiliz. İzmir'e bakış açımız kimsenin zararına değil, şehrin faydasına olacak şekildedir" dedi.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanmasıyla seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini vurgulayan Saygılı, "Vizyonumuz; İzmir'i ulusal ve uluslararası turizm, sanayi ve ticaret ekosistemlerine Yüksek Hızlı Tren ağları ile entegre etmektir" diye konuştu.

"PROJELERİ HAYATA GEÇİREMEYEN BİR BELEDİYE İLE MUHATABIZ"

CHP'li yerel yönetimin "engelleniyoruz" söylemini eleştiren Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hayata geçiremediğini savundu. Saygılı, "Söz verilen battı-çıktılar nerede? Metrobüs projesinden bahsediliyor ancak otobüslerin gideceği yol dahi yok. Yaklaşık iki yıldır deniz taksi konusu gündemde tutuluyor; fakat ortada ne tekne var ne de hizmet" şeklinde konuştu.

Saygılı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Biz, projeleri hayata geçiremeyen bir belediye ile muhatabız; ancak bunu bir kavga sebebi haline getirmek istemiyoruz. Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bu konudaki hakkını teslim etmeliyim; kendisi arar, durumu izah eder ve yardımcı olmamızı ister. Sayın Bakanımız da bizzat yardımcı olunması gerektiğini kendisine nezaketle ifade etmiştir. İzmir kavgayla değil, uzlaşıyla yürür."

Toplantıya Kasapoğlu ve Saygılı'nın yanı sıra AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Tanıtım Medya Başkanı Safa Narlı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş katıldı.