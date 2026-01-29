İzmir'deki sağanak sonrası Tahtalı nefes aldı

Tahtalı'da su miktarı 7 milyon 325 bin metreküpe yükseldi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranı yüzde 23,88'e yükseldi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise kullanılabilir su hacmi 3 milyon 820 bin metreküp olarak ölçüldü.

Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 15,74'i görürken,

Ürkmez Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 11,73'e ulaştı.

Güzelhisar Barajı'nda ise baraj seviyesi yüzde 43,42 olarak ölçüldü.

Dibi delik Gördes'e ise yağışlar da etki etmedi.

Gördes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0'da kaldı.

