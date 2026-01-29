İZSU UYARDI! Kovaları hazırlayın: İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 29 Ocak Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor? İzmir'deki su kesintileri hangi saat aralığında uygulanıyor? İşte 29 Ocak Perşembe günü İzmir su kesintileri...
BUCA - EFELER 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA - ADATEPE, AKINCILAR, ATATÜRK, AYDOĞDU, BARIŞ, BELENBAŞI, BUCA KOOP, CUMHURİYET, ÇAĞDAŞ, ÇALDIRAN, ÇAMLIK, ÇAMLIKULE, ÇAMLIPINAR, DİCLE, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, FIRAT, GAZİLER, GÖKSU, GÜVEN, HÜRRİYET, İNKILAP, İNÖNÜ, İZKENT, KARACAAĞAÇ, KARANFİL, KAYNAKLAR MERKEZ, KIRKLAR, KOZAĞAÇ, KURUÇEŞME, LALELİ, MENDERES, MURATHAN, MUSTAFA KEMAL, SEYHAN, ŞİRİNKAPI, VALİ RAHMİ BEY, YAYLACIK, YENİGÜN, YEŞİLBAĞLAR, YILDIZ, YILDIZLAR, YİĞİTLER, ZAFER,
29 EKİM29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR - ATATÜRK, ATIFBEY, BEYAZEVLER, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, IRMAK, MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - KARABAĞLAR 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, ÇANKAYA, ÇİMENTEPE, DAYIEMİR, DUATEPE, GÖZTEPE, HASAN ÖZDEMİR, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, KOCATEPE, MURAT REİS, PİRİ REİS, SELÇUK, TURGUT REİS, VEZİRAĞA, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 19 MAYIS, 2.KADRİYE
29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES - ATA 29.01.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 29.01.2026 saat 08:42 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.