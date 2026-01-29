Nedeni belli değil: İzmir’de 3 katlı binanın çatı katında yangın

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken dairede maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi 7293 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.ü

