Tireli çiftçi tarlasında canına kıydı

İzmir
'in Tire
ilçesinde Hüseyin Yağcı isimli çiftçi, tarlasında hayatına son verdi. Uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen evli ve iki çocuk babası Yağcı, kendini astı. Yağcı'nın cansız bedenini, sabah saatlerinde tarlaya giden yakınları buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağcı'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tire'nin tanınmış simalarından olan Hüseyin Yağcı'nın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.