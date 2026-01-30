İZSU izmir baraj doluluk oranlarını açıkladı! İzmir'de sağanak sonrası barajlarda son durum ne? | 30 Ocak Tahtalı, Balçova ve Güzelhisar barajları güncel doluluk oranları...

İzmir'de yaşanan kuraklık nedeniyle 13 ilçede günlük planlı su kesintileri hayata geçirildi. Su tasarrufunu artırmak amacıyla 6 Ağustos 2025'te başlatılan uygulama, ilk etapta üç günde bir olacak şekilde uygulanırken; 9 Eylül itibarıyla iki günde bire düşürüldü. Alınan yeni kararla birlikte kesintilerin, 10 Aralık'tan sonra her gün yapılması kararlaştırıldı.
İzmir'de aylardır kuraklık yaşanırken dün etkili olan yağış sonrası baraj doluluk oranları merak konusu oldu. İZSU paylaştı! İşte 30 Ocak 2026 Cuma İzmir baraj doluluk oranları...
İZSU'nun 30 Ocak 2026 tarihli verileri, İzmir barajlarında dikkat çekici bir yükselişi ortaya koydu. Kentin ana su kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı 29 Ocak Perşembe günü %2,93 seviyesindeyken, bugün %4,69'a çıktı.
30 OCAK İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
İZSU 30 Ocak 2026 baraj doluluk oranı ile İzmir barajlarındaki su seviyesi şöyle:
Güzelhisar Barajı: yüzde 43,37
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 27,38
Balçova Barajı: yüzde 15,74
Ürkmez Barajı: yüzde 11,73
Tahtalı Barajı: yüzde 4,69
Gördes Barajı: yüzde 0,00