İZSU izmir baraj doluluk oranlarını açıkladı! İzmir'de sağanak sonrası barajlarda son durum ne? | 30 Ocak Tahtalı, Balçova ve Güzelhisar barajları güncel doluluk oranları...

İzmir'de yaşanan kuraklık nedeniyle 13 ilçede günlük planlı su kesintileri hayata geçirildi. Su tasarrufunu artırmak amacıyla 6 Ağustos 2025'te başlatılan uygulama, ilk etapta üç günde bir olacak şekilde uygulanırken; 9 Eylül itibarıyla iki günde bire düşürüldü. Alınan yeni kararla birlikte kesintilerin, 10 Aralık'tan sonra her gün yapılması kararlaştırıldı.