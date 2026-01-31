İzmir Ödemiş ilçesinde kuvvetli sağanak başladı: Araçlar suda kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle İlkkurşun ile Yeniköy mahalleleri arasındaki İzmir-Ödemiş kara yolunda su birikintisi meydana geldi.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suda kaldı. Mahalle sakinleri traktörle yolda kalan bir otomobili çekti.

Çevrede süs bitkileri ile meyve fidanlarının yetiştirildiği fidanlıklar da su altında kaldı.

Fidanlık sahibi Atilla Marangoz, bölgede her kuvvetli yağışta aynı durumun yaşandığını belirterek, tedbir alınmamasına tepki gösterdi.

Fidanlığının su altında kaldığını, kendi imkanlarıyla su tahliye etmeye çalıştığını belirten Marangoz, "40 dönüm fidanlığım var. Zararım şu an belli değil, suyu tahliye ettikten sonra ortaya çıkacak." dedi.

Ocaklı ile Büyükavulcuk mahalleleri arasındaki yolda da yaklaşık 2 kilometrelik alanda su birikintisi oluştu, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Ödemiş Belediyesi ile Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.