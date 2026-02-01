22 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İzmir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi kıskıvrak yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uzun süredir firari durumda olan B.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan B.K'nın yapılan GBT sorgusunda; 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından hakkında toplamda 22 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, cezaevine gönderildi.