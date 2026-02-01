Haberler İzmir İzmir dahil 5 ilde Sarallar'a eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı İzmir dahil 5 ilde Sarallar'a eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı Son dakika haberleri... Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın'da Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suça karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. AA









Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine geçen aralık ve ocak aylarında silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde, her iki eylemin de kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiğini belirledi.





Yaklaşık 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametleri tespit edildi. Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suça karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.