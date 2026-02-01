İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı 1 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 1 Şubat Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Bozköy
Fatih
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar
10:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Gürpınar
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
Limontepe
Bahriye Üçok
10:30 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik
09:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere
09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Mehtap
09:00 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Kuyucak
12:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
Çavuş
Mermerli
Yıldırım
Yanıkköy
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
09:00 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Beyler
Kavakdere
Atatürk
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Sarılar
Kocaaliler
Çobanköy
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
İnönü
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Rüstem
İskele
Sıra
Yaka
Torasan