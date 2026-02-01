  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı 1 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun saatler sürmesi beklenen elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 1 Şubat Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Bozköy
Fatih

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıkırıklar

10:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Gürpınar

09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
Limontepe
Bahriye Üçok

10:30 - 18:00
KİRAZ / İZMİR
Gedik

09:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere

09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Mehtap

09:00 - 16:30
MENDERES / İZMİR
Kuyucak

12:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere
Çavuş
Mermerli
Yıldırım
Yanıkköy

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan

09:00 - 16:30
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Beyler
Kavakdere
Atatürk
Cumhuriyet
Tepecik
Turabiye

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Sarılar
Kocaaliler
Çobanköy

10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
İnönü

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Altıntaş
Rüstem
İskele
Sıra
Yaka
Torasan

