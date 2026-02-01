İZSU'dan İzmir'in bu ilçelerine su kesintisi uyarısı 1 Şubat Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 1 ŞUBAT PAZAR
BORNOVA ERGENE
01.02.2026 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, ALİ FUAT CEBESOY, BAHAR, BASIN SİTESİ, BOZYAKA, DOĞANAY, ESENLİK, GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, MALİYECİLER, REFET BELE, REİS, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER, TAHSİN YAZICI, VATAN
01.02.2026 saat 08:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
01.02.2026 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ÇAVUŞ, KESİK
01.02.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ERTUĞRUL
01.02.2026 saat 09:03 ile 12:04 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
01.02.2026 saat 08:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME GERMİYAN
01.02.2026 saat 08:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.