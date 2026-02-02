Yeni haftada İzmirliler sanata doyacak!

İZMİR'DE yeni haftada tiyatro, opera, konser ve söyleşilerden oluşan kültür sanat programı sanatseverlerle buluşacak. Elhamra Sahnesi'nde 3-5 Şubat'ta "W.A. Mozart Konser Aryaları" ile 7 Şubat'ta "Mozart Requiem" konserini sahneleyecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yalancının Resmi", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik" ile "Otobüs Durağında Üç Bencil", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An" ve Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.