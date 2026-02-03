Altyapı yetersizliğine karşı can kurtarma savaşı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının yol açtığı risklere karşı sahadaki müdahale ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşam 19.40 sıralarında Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda, arazide mahsur kalan bir vatandaş olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile AFAD hızla bölgeye sevk edildi. Kurtarma aracı ve 4 personel ile olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşla iletişim kurarak arazideki konumunu belirledi. Arazi yapısının yoğun çamur ve balçık olması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdürüldü. Ekipler tarafından güvenli alana çıkarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
SU BASKINLARI YAŞANDI
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak'ın Alsancak semti başta olmak üzere birçok bölgede ev ve işyerlerini su bastı. Kentte başlayan kuvvetli sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu. Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.
ZABITA SIRTINDA TAŞIDI
İZMİR Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahsur kalan yurttaşları kimi zaman sırtında taşıyarak güvenli alanlara ulaştırdı. Yürekleri ısıtan görüntüler Alsancak başta olmak üzere kentin birçok noktasında yaşandı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde suyla dolan alanda mahsur kalar yurttaşlar zabıta ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşları kendi kamyonet ve hizmet araçlarıyla taşıyan ekiplerin çalışmaları sırasında yürekleri ısıtan görüntüler oluştu. Çekicilerin de sahada olduğu mesaide personel zaman zaman yurttaşları omuzlarında ve sırtında taşıdı.
EVLERİ SU BASTI
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle dere yataklarının debisi yükseldi. Sel sularına kapılan bir araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Bitez'de dere yatağının debisinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir cip, dere menfezinde durdu. Halat yardımıyla itfaiye tarafından araç, kaldığı noktadan çıkarıldı.
HAYAT OPERASYONU
AYDIN'DA etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Meteoroloji ve AFAD'ın "sarı kodlu" uyarısının ardından kent genelinde sel, taşkın ve ulaşımda aksamalar yaşandı.Kuşadası'nda minibüs 20 yolcusuyla birlikte suya gömüldü. Mahsur kalan yolcular boğulmaktan son anda kurtarıldı. İncirliova'da ise sele kapılan bir aile saniyelerle yarışılan bir operasyonla kurtarıldı. Kuşadası'nda şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Ticaret Odası önünde suya gömüldü. Motoru arızalanan minibüsün içi bir anda suyla doldu. Yarısından fazlası suya gömülen minibüste bulunun 20 yolcu büyük panik yaşadı. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yolculara çevredeki vatandaşlar ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım eli uzattı. Yolcular, bir iş yerinden getirilen tahta kapıların yardımıyla yol kenarındaki bariyerlere çıkarılarak kurtarıldı.
BARAJLARDA SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR
İZMİR'DE son günlerde etkili olan yağışlar, kentteki barajların doluluk oranlarını yükseltti. Güzelhisar Barajı yüzde 43,37 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Tahtalı Barajı'nda son haftada dikkat çeken bir artış görüldü. Buna göre, en yüksek doluluk oranı yüzde 43,37 ile Güzelhisar Barajı'nda ölçülürken, en düşük doluluk yüzde 7,56 ile Tahtalı Barajı'nda kaydedildi. Barajdaki toplam su hacmi 41 milyon 310 bin metreküp olurken, kullanılabilir su miktarı 21 milyon 710 bin metreküp olarak kaydedildi.