CHP’de lıyakat krızı istifayla patladı

CHP Genel Merkezi ile Buca İlçe Başkanlığı arasındaki büyük kriz, toplu istifa ile sonuçlandı. Zehir zemberek sözlerle istifasını duyuran İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, "Örgüt iradesinin hiçe sayıldığı, liyakatin değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışın dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Partinin gerçek sahipleri olan üyelerle mücadeleye devam edeceklerini belirten Kaya, "Bugün geldiğimiz noktada, örgütün iradesinin hiçe sayıldığı, liyakatin değil yakınlığın esas alındığı bir anlayışın dayatılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Tarih, susanları değil doğru zamanda konuşanları yazacaktır" yorumunu yaptı.