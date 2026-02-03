Haberler İzmir Hapmatik çetesine operasyon! Hapmatik çetesine operasyon! FATİH ŞENDİL









ZEHİR TACİRLERİNE SON DARBE

UYUŞTURUCU ile mücadelede büyük aşama kaybeden İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Konak'ta zehir tacirlerinin korkulu rüyası olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkokapan ekipleri yaptıkları teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından harekete geçerek, çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda yaklaşık 500 bin adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.