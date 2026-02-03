Hapmatik çetesine operasyon!

İzmir'de zehir tacirlerinin korkulu rüyası olan Narkokapan ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından, 500 bine yakın sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Çetenin, milyonlarca uyuşturucu ve uyarıcı hapı kolay pazarlayabilmek için 'hapmatik' makinesi ile otomatik şekilde saydığı ve plastik kutulara koyarak ve satışa hazırladığı ortaya çıktı.
ZEHİR TACİRLERİNE SON DARBE
UYUŞTURUCU ile mücadelede büyük aşama kaybeden İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Konak'ta zehir tacirlerinin korkulu rüyası olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkokapan ekipleri yaptıkları teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından harekete geçerek, çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda yaklaşık 500 bin adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
500 BİN LİRALIK HAP ALACAKTI
OPERASYONDA 6 bin 500 plastik ilaç kutusu, 1 kilo 660 gram kokain, 465 adet ekstazi uyuşturucu hap, 2 adet tüfek, 4 adet şarjör, 25 adet dolu kartuş ve 3 adet hassas teraziye el konuldu. Operasyon anında 500 bin liraya yakın nakit para ile uyuşturucu almaya gelen iki kişi de suçüstü yakalandı. Operasyonun en dikkat çekici noktası ise çetenin milyonlarca uyuşturucu hapı pazarlarken kullandığı 'hapmatik' makinesinin ele geçirilmesi oldu.
POLİS ZULAYI BULDU
Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun bizzat yönettiği operasyonda, koliler içindeki uyuşturucu hapların tavan arasındaki zula tabir edilen yere saklandığı tespit edildi.