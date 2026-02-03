Haberler İzmir İzmir'de altyapı yetersizliğine karşı can kurtarma savaşı! İzmir'de altyapı yetersizliğine karşı can kurtarma savaşı! İzmir ve çevre illerde etkili olan sağanak yağışlar sel ve su baskınlarına yol açarken, itfaiye ve zabıta ekipleri sahada yoğun mesai yaptı. Altyapı yetersizliği nedeniyle birçok bölgede vatandaşlar mağdur oldu. Ekipler bazı yurttaşları sırtında taşıyarak güvenli alanlara ulaştırdı NADİR UYSAL OSMAN AKÇA









İzmir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının yol açtığı risklere karşı sahadaki müdahale ve önlem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşam 19.40 sıralarında Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda, arazide mahsur kalan bir vatandaş olduğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile AFAD hızla bölgeye sevk edildi. Kurtarma aracı ve 4 personel ile olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşla iletişim kurarak arazideki konumunu belirledi. Arazi yapısının yoğun çamur ve balçık olması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdürüldü. Ekipler tarafından güvenli alana çıkarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak'ın Alsancak semti başta olmak üzere birçok bölgede ev ve işyerlerini su bastı. Kentte başlayan kuvvetli sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu. Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı. Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.