ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat: Altyapı çalışması sebebiyle geçici güzergah değişikliği yapılacak!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı. Yapılan açıklamaya göre Balçova Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde gerçekleşek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatların güzergahlarında geçici olarak değişikliğe gidilecek.
BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"4 Şubat 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere;
Balçova Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle
167 No'lu Balçova Kabristan - F.Altay Aktarma Merkezi
480 No'lu İnciraltı - Üçkuyular İskele
551 No'lu Narlıdere - F.Altay
969 No'lu Balçova - F.Altay Aktarma Merkezi hatlarımızda geçici güzergah değişikliğine gidilecektir."