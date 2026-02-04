ESHOT uyardı, İzmirliler dikkat: Altyapı çalışması sebebiyle geçici güzergah değişikliği yapılacak!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı. Yapılan açıklamaya göre Balçova Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde gerçekleşek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı hatların güzergahlarında geçici olarak değişikliğe gidilecek.