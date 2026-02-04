İzmir'de elektrik kesintisi 4 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 4 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Mektep
Çiftçigediği
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Turabey
Talatpaşa
Gaziosmanpaşa
Fevzipaşa
Barbaros
Kurtuluş
İslamsaray
İnkılap
Ulucamii
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
Hürriyet
09:00 - 13:30
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
10:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Millet
Atamer
Murat
09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Şaşal
09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Kır
Telekler
Turgutlar
Bozalan
Görece
İğnedere
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleymanlar
Bülbüller
Kerpiçlik
Kızılca
Köseler
Veliler
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çeriközü
Dibekçi
Küçükburun
19:00 - 20:00
TORBALI / İZMİR
Subaşı
Göllüce
Atalan
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İskele