Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 4 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin ilçeleri ve süreleri araştırılıyor. İşte 4 Şubat Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Mektep
Çiftçigediği

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Turabey
Talatpaşa
Gaziosmanpaşa
Fevzipaşa
Barbaros
Kurtuluş
İslamsaray
İnkılap
Ulucamii

09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit

09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
Hürriyet

09:00 - 13:30
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent

09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

10:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Sarpıncık

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
Örnekköy

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Millet
Atamer
Murat

09:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Şaşal

09:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Süleymanlı
Kır
Telekler
Turgutlar
Bozalan
Görece
İğnedere

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Süleymanlar
Bülbüller
Kerpiçlik
Kızılca
Köseler
Veliler

09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük

09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çeriközü
Dibekçi
Küçükburun

19:00 - 20:00
TORBALI / İZMİR
Subaşı
Göllüce
Atalan

09:00 - 15:00
URLA / İZMİR
İskele

