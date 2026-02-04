  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmirim Kart Bakiye yükleme nasıl yapılır? İzmirim Kart nereden alınır? Kent kart bakiye sorgulama...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaşın vazgeçilmezi olan İzmirim Kart ile ilgili detaylar merak ediliyor. Otobüs, metro, tramvay, vapur ve İZBAN gibi birçok ulaşım aracında kullanılan İzmirim Kart'ın nereden alınacağı, bakiye yükleme işlemlerinin nasıl yapılacağı ve kartın kaybolması durumunda izlenmesi gereken adımlar özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, İzmirim Kart nereden alınır, bakiye yüklemesi nasıl yapılır, kart kaybolduğunda ne yapılmalı? İşte İzmirim Kart hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları....

Son dakika İzmir haberleri... İzmirim Kart kart bakiye yükleme ve sorgulama işlemlerinin nasıl olduğu araştırılıyor. İşte İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek için kullanılan İzmirim Kart'a dair tüm merak edilenler...

NEREDEN İZMİRİM KART ALABİLİRİM?
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.

Kurumun Konak Ulaşım Kartları Müdürlüğü Bulvarı No:36/B Zemin Kat Kapani İş Hanı Konak / İZMİR adresinde bina dışında iki adet sürekli kullanımdadır.

İZMİRİM KART MOBİL UYGULAMASI İLE NELER YAPILIR?
İzmirim Kart Mobil Uygulamanıza kaydedeceğiniz fiziksel kartlarınıza bakiye yükleyebilir, kart bakiyenizi sorgulayabilir, yükleme geçmişinizi görüntüleyebilir ve tükenmez bakiye talimatı verebilirsiniz. Mobil uygulamada yer alan ulaşım tarifelerini görüntüleyebilir, yol tarifi alma, hat, hareket saatleri ve durak bilgisi, kart merkezleri ve bayi bilgilerine erişebilirsiniz.

Uygulamadan; tam, öğrenci, 60 ve 65 yaş tiplerinde oluşturabileceğiniz dijital kartınız ile otobüslerde, gittiğin kadar öde tarifeli hatlar dahil, metro, tramvay ve vapur seferlerinden tarifeniz kapsamında yararlanabilirsiniz.

DİJİTAL KART BAKİYE YÜKLEME İŞLEMİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Dijital Kart Oluşturma bedeli 20 TL'dir ve kartın kullanılmaması halinde söz konusu tutar talep üzerine kart iptal edilerek iade edilir.

Dijital kartınıza yapılan dolum işlemleri karta anında yansımaktadır. Karta yapılan bakiye yükleme işlemleri; kartın kullanılmamış olması halinde iade edilir.

ÇEVRİMİÇİ YÜKLEDİĞİM BAKİYE KARTIMA NE ZAMAN YANSIR?
İnternet üzerinden yapılan bakiye yükleme işlemine ait tutarın; validatör cihazlarına ulaşması, GSM bağlantı durumuna göre 1 saati bulabilir.

Karta yüklenen bu tutar; kartın validatörlere ilk okutulmasıyla birlikte otomatik olarak karta yansır. Kartın bakiye olmadan kullanımı halinde, kart validatörlere okutulduğunda önce bekleyen yükleme işlemi, daha sonra tarife doğrultusunda ücret tahsili gerçekleşir.

