İzmirim Kart Bakiye yükleme nasıl yapılır? İzmirim Kart nereden alınır? Kent kart bakiye sorgulama...

DİJİTAL KART BAKİYE YÜKLEME İŞLEMİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Dijital Kart Oluşturma bedeli 20 TL'dir ve kartın kullanılmaması halinde söz konusu tutar talep üzerine kart iptal edilerek iade edilir.

Dijital kartınıza yapılan dolum işlemleri karta anında yansımaktadır. Karta yapılan bakiye yükleme işlemleri; kartın kullanılmamış olması halinde iade edilir.

ÇEVRİMİÇİ YÜKLEDİĞİM BAKİYE KARTIMA NE ZAMAN YANSIR?

İnternet üzerinden yapılan bakiye yükleme işlemine ait tutarın; validatör cihazlarına ulaşması, GSM bağlantı durumuna göre 1 saati bulabilir.

Karta yüklenen bu tutar; kartın validatörlere ilk okutulmasıyla birlikte otomatik olarak karta yansır. Kartın bakiye olmadan kullanımı halinde, kart validatörlere okutulduğunda önce bekleyen yükleme işlemi, daha sonra tarife doğrultusunda ücret tahsili gerçekleşir.