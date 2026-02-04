  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmirliler sularınızı hazırlayın İZSU uyardı: Saatlerce su gelmeyecek! | 4 Şubat Çarşamba

İzmirliler sularınızı hazırlayın İZSU uyardı: Saatlerce su gelmeyecek! | 4 Şubat Çarşamba

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu.İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 4 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

GAZİEMİR AKTEPE, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB
04.02.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
04.02.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE ÇAMTEPE
04.02.2026 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR AKARCA, TEPECİK
04.02.2026 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA