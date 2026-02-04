İzmirliler sularınızı hazırlayın İZSU uyardı: Saatlerce su gelmeyecek! | 4 Şubat Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

GAZİEMİR AKTEPE, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB

04.02.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.