İzmirliler sularınızı hazırlayın İZSU uyardı: Saatlerce su gelmeyecek! | 4 Şubat Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT ÇARŞAMBA
GAZİEMİR AKTEPE, BEYAZEVLER, DOKUZ EYLÜL, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB
04.02.2026 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
04.02.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ÇAMTEPE
04.02.2026 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA, TEPECİK
04.02.2026 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.