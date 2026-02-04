Kanlı pusu

İZMİR'İN Bornova ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan genç, kapıda pusu kuran şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olay, sabah saat 06.45 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan Sinan Ümit (23), işe gitmek üzere ikametinden çıktı. Bu sırada kapının önünde bekleyen ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden inen koyu kıyafetli şahıs, gence tabancayla peş peşe ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

VÜCUDUNUN çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Sinan Ümit, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise geldiği araçla hızla bölgeden uzaklaştı. Ağır yaralanan Sinan Ümit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.