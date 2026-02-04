La Mancha’lı Don Kişot İzmir’de

ÇAĞDAŞ ve modern sanatın ünlü ustalarıyla açtıkları sergilerle kentin sanat vizyonunu çeşitlendiren sanat yazarı/ küratör İbrahim Karaoğlu ve sanat koordinatörü Dr. Zeki Hozer, yeni bir sergiye imza atıyor. Eserleri ünlü dünya müzelerinde kabul görmüş, uluslararası yarışmalarda 80 ödül almış Romanyalı sanatçı Florian Doru Crihana "La Mancha'lı Don Kişot" adlı sergisi İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılacak sergi 4 Mart'a kadar izlenebilecek. Sergide, Florian Dore Crihana'nın 45 eseri yer alacak.