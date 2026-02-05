18 yıl hapis cezası vardı! İzmir’de yakayı ele verdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan sanık ndarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

18 YIL 11 AY HAPİS CEZASI

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çeşme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Musalla Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen U.C., tutuklanarak İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.