AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Buca Onat Tüneli eleştirisi: 426 km otoyol tamamlandı, 2,5 km tünel yapılamadı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı projeleri tamamlayamamasını eleştirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İzmir'i Türkiye'nin farklı şehirlerine bağlayan ulaşım yatırımlarını örnek gösterdi.
Kaya, iktidarın bir büyükşehirden başka bir büyükşehre uzanan 426 kilometrelik otoyolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduğunu hatırlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise yalnızca 2,5 kilometrelik bir yolu 8 yıldır bitiremediğini ifade etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kaya, İzmirli vatandaşların yıllardır mağdur edildiğini dile getirdi.
426 KM OTOYOL TAMAMLANDI, 2,5 KM TÜNEL YAPILAMADI
"İzmir- İstanbul Otoyolu'nun 2010'da temeli atıldı, 2019'da da hizmete açıldı. İnşaat süresi 9 yıl, toplam uzunluğu 426 Km. bunun 384 Km'si otoyol, 42 Km'si de bağlantı yolu. Sadece bununla da kalmıyor 103 köprü, 38 viyadük, 3 tünel toplamda 6445 metre tünel yapımı ve bunun içine 1550 metre orta açıklığıyla dünyaya meydan okuyan Osman Gazi Köprüsü 'de sığdırıldı.
Şimdi de ikinci örneğimize gelelim. Bu da Buca Onat Tüneli. Yerel yönetimce 2017'de temeli atıldı. Aradan 8 yıl geçti inşaat hala devam ediyor. Toplam uzunluğunu duymak ister misin? Sadece 2,5 Km.
Yani aslında karşılaştırma çok basit. 9 yılda bir büyükşehirden diğer bir Büyükşehir'e uzanan 426 Km'lik bir otoyol. Diğeri ise 8 yılda bir semtten diğer semte bitirilemeyen 2,5 Km tünel. Şimdi İzmirli olarak bir soru daha. Ya Konak Tüneli de olmasaydı." dedi.