AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Buca Onat Tüneli eleştirisi: 426 km otoyol tamamlandı, 2,5 km tünel yapılamadı

Şimdi de ikinci örneğimize gelelim. Bu da Buca Onat Tüneli. Yerel yönetimce 2017'de temeli atıldı. Aradan 8 yıl geçti inşaat hala devam ediyor. Toplam uzunluğunu duymak ister misin? Sadece 2,5 Km.

Yani aslında karşılaştırma çok basit. 9 yılda bir büyükşehirden diğer bir Büyükşehir'e uzanan 426 Km'lik bir otoyol. Diğeri ise 8 yılda bir semtten diğer semte bitirilemeyen 2,5 Km tünel. Şimdi İzmirli olarak bir soru daha. Ya Konak Tüneli de olmasaydı." dedi.